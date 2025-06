Xbox Game Pass na maj 2025 to aż 12 gier, nie tylko Doom: The Dark Ages. 3 z nich to premiery, jest też coś dla fanów Dragon Balla i Warhammera | GRYOnline.pl (2025)

Wiadomośćgry6 maja 2025, 16:48 autor: Maciej Gaffke Poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na maj 2025 roku. W tym miesiącu do usługi dołączy 12 produkcji, spośród których zdecydowanie wyróżnia się strzelanka Doom: The Dark Ages.

W maju 2025 roku subskrybenci usługi PC/Xbox Game Pass mogą liczyć aż na 12 nowych produkcji w ofercie. Wśród nadchodzących tytułów są również trzy premiery – jedna z nich to najgłośniejsza gra tego miesiąca, czyli Doom: The Dark Ages.

Poza wspomnianą strzelanką w dniu premiery do abonamentu trafi także przygodowa gra akcji Revenge of the Savage Planet oraz logiczne Kulebra and the Souls of Limbo (na Steamie można sprawdzić demo).

Ponadto majowa oferta powinna spodobać się fanom Dragon Balla, ponieważ otrzymają oni drugą odsłonę bijatyki Xenoverse. Wielbiciele Warhammera zagrają z kolei w Vermintide 2 z 2018 roku.

Z usługi zniknie relatywnie mało produkcji – Microsoft w połowie miesiąca usunie 5 tytułów, wśród których jest choćby Dune: Space Wars.

Xbox Game Pass na maj 2025

Dredge (chmura, Xbox Series X/S, PC) – 6 maja Dragon Ball: Xenoverse 2 (chmura, konsole, PC) – 7 maja Dungeons of Hinterberg (konsole) – 7 maja Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X/S) – 7 maja Metal Slug Tactics (konsole) – 7 maja Revenge of the Savage Planet (chmura, Xbox Series X/S, PC) – 8 maja (premiera) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (chmura, konsole, PC) – 8 maja Warhammer: Vermintide 2 (chmura, konsole) – 13 maja Doom: The Dark Ages (chmura, Xbox Series X/S, PC) – 15 maja (premiera) Kulebra and the Souls of Limbo (chmura, konsole, PC) – 16 maja (premiera) Firefighting Simulator: The Squad (chmura, konsole, PC) – 20 maja Police Simulator: Patrol Officers (chmura, konsole, PC) – 20 maja

15 maja Xbox Game Pass opuszczą:

Brothers: A Tale of Two Sons Chants of Sennaar Dune: Spice Wars Hauntii The Big Con

