Zó breng je nagelstickers aan die extra lang blijven zitten (2025)

Wie houdt er nou niet van mooie patroontjes en schattige ontwerpjes op zijn of haar nagels? Als je niet handig bent met kleine kwastjes, zijn nail art stickers dé oplossing. Maar hoe werkt het en hoe breng je ze aan zodat ze goed en lang blijven zitten?

In dit artikel leggen we je het stap voor stap uit. Zo ben je verzekerd van prachtige nail art op je nagels waar je wekenlang van kan genieten. Lees dus snel door!

Wat zijn nagelstickers?

First things first, vaak worden de verschillende soorten nail art stickers met elkaar verward. Daarom is het handig om duidelijk te hebben wat nagelstickers zijn.

Nagelstickers zijn speciale stickers voor op je nagels. Ze worden gemaakt van nagellak, waarbij de ene kant bedekt is met een plaklaagje en de andere kant met een kleur, patroontje of ontwerp. Nagelstickers heb je in twee varianten: kleine stickertjes en stickers die de gehele nagel bedekken, ook wel nail wraps genoemd.

Er zijn in de basis dus twee soorten nagelstickers: kleine nail art stickertjes en nail wraps. In deze how-to leggen we je vooral uit hoe je de kleine stickertjes perfect aanbrengt!

Nagelstickers zijn dus niet hetzelfde als water decals (ook wel transfer foil of nageltattoos genoemd). Deze breng je namelijk op een andere manier aan.

Wat heb je nodig?

Om zelf nail art te maken met nagelstickers heb je het volgende nodig:

Buffer of vijl met hoog grit, zoals een 180/240 grit vijl

Buffer of vijl met hoog grit, zoals een 180/240 grit vijl

, inclusief alternatieven Celstofdeppers

Nagelstickers

Pincet

Daarnaast heb je natuurlijk nog benodigdheden voor het lakken nodig. Je kan kiezen voor zowel gewone nagellak als gellak.

Kies je voor gewone nagellak dan heb je alleen base coat, kleurtje (optioneel) en top coat nodig. Gebruik je liever gellak, dan kan je het beste een gellak starterskitje aanschaffen, zodat je niet alles nog los hoeft te kopen.

Hoe breng je nagelstickers aan? 6 simpele stappen

Laten we het niet moeilijker maken dan het is. In de basis breng je nagelstickers aan door base coat, nagelstickertjes en een top coat aan te brengen. Super gemakkelijk!

Maar als je wilt dat ze écht lang blijven zitten, pak je het net even anders aan. Volg onderstaande stappen om nail art te maken met nagelstickers die lang blijven zitten.

1. Bereid je nagels voor

Bereid je natuurlijke nagels voor. Deze stap is enorm belangrijk voor een goede hechting – en daarmee de levensduur – van je manicure.

Het voorbereiden van je nagels doe je als volgt:

Duw je nagelriemen terug en vijl je nagels bij.

Verwijder de glans van je natuurlijke nagels. Gebruik hiervoor een buffer of vijl met hoog grit.

Gebruik hiervoor een buffer of vijl met hoog grit. Meer over grit lees je in onze . Ontvet je nagels met nail prep.

2. Lak je nagels

Lak nu je nagels op de manier zoals je dat normaal gesproken zou doen. Gebruik hiervoor gewone nagellak of gellak.

Gewone nagellak

Als je voor gewone nagellak kiest, breng dan een laagje base coat aan. Lak vervolgens je nagels, indien gewenst, in een mooi kleurtje en breng tot slot een top coat aan. Laat helemaal drogen voordat je doorgaat naar de volgende stap.

Gellak

Gebruik je liever gellak? Breng dan een laagje base coat aan en hard uit onder een UV- of LED-lamp. Breng vervolgens, indien gewenst, een kleurlak aan en hard deze weer uit onder de nagellamp. Breng eventueel een extra laagje aan voor extra dekking en sluit af met een top coat.

Let erop dat je elk laagje uithardt in de lamp. Houd als vuistregel aan: 2 minuten in een UV-lamp en 30 seconden in een LED-lamp.

Een uitgebreide stap voor stap uitleg vind je in onze zelf gellak zetten guide.

3. Buffer je nagels

Zit er nog een plakkerig laagje op je nagel? Verwijder deze dan eerst met een beetje nail prep en een celstofdepper. Let op: gebruik geen watjes, deze laten pluisjes op je nagel achter.

Buffer nu je nagels waar je stickertjes op wilt plakken. Gebruik een nagelvijl of buffer met hoog grit, zodat je je nagels niet te veel opruwt en beschadigingen voorkomt.

Haal vervolgens het stof van je nagels met een manicureborsteltje of was je handen.

Let op: volg deze stap alleen als je gebruik maakt van gellak. Als je voor gewone nagellak hebt gekozen, ga dan gelijk door naar de volgende stap.

4. Plak de sticker op je nagel

Nu is het tijd voor het echte werk. Pak het stickertje met een pincet van het stickervelletje. Let op: doe dit voorzichtig, want anders kunnen ze scheuren.

Leg de nagelsticker vervolgens op de plek waar je hem wilt hebben en duw voorzichtig aan. Zorg dat het stickertje helemaal plat over je nagel ligt en dat er geen bobbeltjes in zitten.

5. Breng top coat aan

Breng top coat aan over de nagel waar je het stickertje op hebt geplakt. Je gaat op de volgende manier te werk:

Gewone nagellak

Heb je gebruikgemaakt van gewone nagellak? Breng dan een dun laagje top coat aan. Het beste wacht je tot het eerste laagje helemaal droog is en dan breng je een tweede laagje top coat aan.

Gellak

Als je gellak gebruikt kan je wat sneller werken, je hoeft namelijk niet te wachten tot elk laagje droog is. Breng een dun laagje top coat aan en laat uitharden onder een UV- of LED-lamp. Breng vervolgens een tweede laagje top coat aan en laat deze weer uitharden onder de lamp.

Houd weer als vuistregel aan: 2 minuten in een UV-lamp en 30 seconden in een LED-lamp.

Tip: breng extra laagjes top coat aan totdat het stickertje niet meer uitsteekt. Zo voorkom je dat het stickertje ergens achter blijft haken en loslaat.

6. Verzorg je nagels

Heb je gewerkt met gellak en zit er nog een plaklaagje op je nagel(s)? Verwijder deze dan weer eerst met een beetje nail prep en een celstofdepper.

Sluit je manicure vervolgens af door je nagels en nagelriemen goed in te smeren met een hydraterende nagelriemolie. Zo zorg je dat je nagels gehydrateerd blijven en leg je een laatste beschermlaagje over je nagels.

Herhaal dit een paar keer per dag voor het beste resultaat. Tip: gooi een nagelriemoliepen in je tas, zoals de Herome wonderpen. Zo kan je de hele dag door je nagels goed verzorgen!

Let op: zorg dat je nagels helemaal droog zijn als je gewone nagellak gebruikt.

Tips

Zorg dat er geen hoekjes meer uitsteken. Als er hoekjes uitsteken laten de stickertjes een stuk sneller los.

meer uitsteken. Als er hoekjes uitsteken laten de stickertjes een stuk sneller los. Raak de nagelstickers niet aan met je vingers . Door het aanraken van het plaklaagje wordt de hechting minder. Gebruik dus echt een pincet.

. Door het aanraken van het plaklaagje wordt de hechting minder. Gebruik dus echt een pincet. Leg de nagelsticker heel voorzichtig op je nagel en duw hem pas aan wanneer je helemaal tevreden bent over de positie.

op je nagel en duw hem pas aan wanneer je helemaal tevreden bent over de positie. Druk het stickertje vanaf het midden aan en strijk hem voorzichtig glad vanuit het midden naar de zijkantjes. Zo krijg je hem het beste helemaal glad aangebracht.

Nagelstickers aanbrengen op gelnagels

Nagelstickers aanbrengen op gelnagels gaat op een soortgelijke manier als nagelstickers aanbrengen op gellak.

Na het zetten van de gelnagels, buffer je het nageloppervlak van de gelnagels lichtjes. Vervolgens plak je de nagelstickers op de gewenste nagel(s) en breng je twee laagjes top coat aan. Laat elk laagje top coat uitharden onder een UV- of LED-lamp.

Je kan eventueel extra laagjes top coat aanbrengen, totdat de stickertjes niet meer uitsteken.

Als je een stap voor stap uitleg wilt voor het zetten van gelnagels, bekijk dan onze gelnagels guide.

Nagelstickers aanbrengen op acrylnagels

Als je nagelstickers op acrylnagels wilt aanbrengen, ga je wederom op een soortgelijke manier te werk.

Na het zetten van de acryl, buffer je het nageloppervlak van de acrylnagels lichtjes. Vervolgens plak je de nagelstickers op de gewenste nagel(s) en breng je twee laagjes gel top coat aan. Laat elk laagje top coat uitharden onder een UV- of LED-lamp.

Je kan eventueel ook kiezen om gewone nagellak te gebruiken, breng dan een gewone top coat aan over de nagelstickers.

Als je een stap voor stap uitleg wilt voor het zetten van acylnagels, bekijk dan onze acrylnagels guide.

Hoe verwijder je nagelstickers?

Grote kans dat de nagelstickertjes na een tijd vanzelf los beginnen te laten. Maar wat als je ze er al eerder af wilt halen? Dat doe je als volgt:

Nagelstickers verwijderen van gellak of kunstnagels

Nagelstickers van gellak, gelnagels of acrylnagels verwijderen is gemakkelijk, tijdens het verwijderen van de lak of kusntnagels gaan de nagelstickers er namelijk vanzelf mee af. Gebruik je gewone nagellak, dan moet je soms wat meer moeite doen.

Nagelstickers verwijderen van gewone nagellak

Als je gewone nagellak hebt gebruikt, verwijder dan eerst de nagellak met een beetje nagellakremover. Laat je vingers vervolgens 20 minuten in een kommetje warm water weken. Hierna schraap je de stickertjes voorzichtig van je nagels.

Tip: voeg een beetje nagelriemolie toe aan het water, zo voorkom je dat je handen en nagelriemen uitdrogen.

