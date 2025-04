Zonnebrand en aftersun duur? Met deze tips ben je goed(koop) beschermd (2025)

Aftersunproducten, zoals lotions of gels die bedoeld zijn om de huid te kalmeren na blootstelling aan de zon, hebben meestal ook een houdbaarheid van 2 tot 3 jaar. Net als bij zonnecrème moet je de houdbaarheidsdatum en eventuele veranderingen in de textuur, de geur of de kleur van het product in de gaten houden.

De meeste zonnecrèmes hebben een houdbaarheid van 2 tot 3 jaar. Deze datum wordt vaak aangegeven op de verpakking in de vorm van een symbool met een open pot en een getal, bijvoorbeeld "24M" voor 24 maanden. Dit geeft aan hoe lang het product veilig kan worden gebruikt, nadat het voor het eerst is geopend. Als de textuur, geur of kleur van zonnebrand is veranderd, of als de houdbaarheidsdatum is verstreken, is het aan te raden om de crème niet meer te gebruiken.

Zonnebrand en aftersun zijn niet goedkoop in aanschaf. Wanneer je deze producten wilt gebruiken, dan is het natuurlijk fijn als ze zo lang mogelijk meegaan. Maar hoe lang zijn deze producten eigenlijk houdbaar? De houdbaarheid van zonnebrandcrème en aftersun kan variëren door verschillende factoren, zoals de ingrediënten, de kwaliteit van het product en waar je het product bewaart. Toch is het per product handig om rekening te houden met een aantal punten.

Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is de zon op z’n felst. Wanneer je liever geen zonnecrème gebruikt, dan is het handig om voor of na die tijd je buitenactiviteiten te plannen. Je weet dan zeker dat de zon minder intens is en dit verkleint de kans op blootstelling aan schadelijke straling of verbranding van de huid.

