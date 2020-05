Día de la enfermería en Abra Pampa. Al igual que en otros puntos de Jujuy, en Abra Pampa el personal de enfermería se sumó al “ruidaso” en reclamo del descuento salarial y la escases de elementos necesarios de trabajo. “Queremos que nos escuchen lo que estamos viviendo”, fue el pedido general.

“Es un día particular, sabemos en la situación en que estamos, viviendo con esta pandemia, no nos queda otra que seguir trabajando y estar primeros en la trinchera con todos los colegas que corresponde al hospital de Abra Pampa, de la provincia y porque no mencionar de todo el país y el mundo”, dijo el licenciado José Patagua, jefe de enfermería del nosocomio abrapampeño.

El personal de enfermería que se encontraba de servicio en horas de la mañana, se agruparon unos minutos para hacer sentir un reclamo generalizado en puertas del edificio de la salud con elementos de ruido y carteles que visualizaban el reclamo hacia las autoridades gubernamentales.

En los carteles se visualizaban: “Queremos insumos. Queremos el pago de $5.000 pesos. Queremos aumento salarial ya. Cubran los cargos por jubilaciones y fallecimientos. No a la disponibilidad, también tenemos vida. Que vuelvan los concursos para cubrir cargos”.

“Que se nos pague la totalidad de los sueldos como nos corresponde, nos aumente el salario; pase a planta permanente de compañeros que todavía están contratados y otros a la espera de un contrato. Que se concursen los cargos porque hay muchos en el aire porque hay personal jubilado y todavía no fueron cubiertos los vacantes, recurso humano hay”, reclamó así Liliana Mendoza, referente de Atsa en la ciudad.

Se supo que de un sueldo de $30.000 pesos, solo cobraron $12.000, inclusive otros una cifra inferior. Respecto a insumos de trabajo se supo que son muy escasos en el hospital de Abra Pampa.

Día de la enfermería en Abra Pampa. Finalmente, y a modo de reflexión, el jefe de enfermería José Patagua dijo que “la enfermería tiene historia, trayectoria; es una profesión de esperanza, de valor, de alegría y también de desesperación de dolor, de sufrimiento”. El enfermero es la persona que algunas veces tiene muchas satisfacciones cuando se escucha los latidos de una vida dentro de un útero, escuchar el primer llanto de un bebé cuando nacen, alegrías cuando un paciente llega muy mal y se va recuperado tras los cuidados recibidos. “También somos testigos cuando el paciente da su último aliento cuando se trata de un moribundo”.

“Todas estas cosas hace a la enfermería, sirviendo a la humanidad, somos humanos y como tal tenemos errores y virtudes”, finalizó Patagua haciendo extensivo el saludo cordial a todo el personal de enfermería de Abra Pampa.

Aquí el ruidaso