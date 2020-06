Franklin Olmos: Reconocido a nivel internacional por su humildad y nivel de competitivo, Flanklin Olmos lamenta como tantos otros la problemática de la pandemia, por la suspensión de las actividades deportivas se perdió competencias de importancias que marcarían su camino profesional, ahora no hay un destino ni una meta a cumplir.

“Teníamos una planificación anual como todos los años, tenía diferentes carreras en la mira para el presente año y con la situación de la pandemia nos vimos muy afectados, de todas maneras estamos en casa estrenando, no con la misma motivación que veníamos porque no sabemos cuándo se retoma las competencias”, dijo Olmos.

Franklin Olmos en desfile del 31 de agosto de Abra Pampa

“Con los anuncios que hizo el COE estamos tratando de salir a entrenar día por medio para poder estar en forma, pero es complicado, no es lo mismo en casa que en la ruta, inclusive cuando volvimos a la ruta fue como empezar desde cero, es la sensación que me genero a mí”, dijo Franklin bajoneado con esta mala situación social, es mas divulgó que en una oportunidad pensó con dejar de correr y dedicarse a otras cosas, pero con el apoyo de la familia dijo que “hay Franklin Olmos para rato”.

Lo que el covid 19 le quitó a Franklin Olmos

Franklin Olmos debía competir en el mes de abril en la provincia de Mendoza y San Juan, lo que significaba el cierre de la temporada anual 2019-2020, ello serviría como un preparativo para el desafío la “clásica del primero de mayo” en la provincia de Salta, que acostumbraba reunir a los mejores ciclistas de Sudamérica, una competencia donde Franklin Olmos se había quedado con el podio años anteriores en la categoría juvenil, pero ahora la meta era competir en la más principal, la categoría Elit.

Después vendría otra competencia por demás importante a fin del mes de abril, “el Campeonato Argentino” en Chilecito de La Rioja, “ahora no sabemos quién es el monarca actual en la categoría sub 23 a la cual yo pertenezco y al ser mi último año yo venía con mucha expectativa, con una preparación muy buena con mira a otros objetivos, entre ellos competencias internacionales”.

El Campeonato Argentino reúne a los mejores ciclistas de cada provincia y da como resultado al mejor del país por un año. “Es la carrera más importante que uno siempre como deportista quiere ser el mejor de argentina”. La competencia quedó sin efecto por el coronavirus, aunque hubo un intento de realizarlo virtualmente, pero fue rechazado. Jujuy tenía un cupo para participar del Campeonato Argentino y era de la mano del abrapampeño Olmos.

Franklin Olmos por los caminos de la Puna

“No es lo mismo correr de forma virtual que a ruta abierta, estar todos contra todos, los 150 corredores que se reúnen de toda la provincia. El clima afecta bastante, la estrategia de carrera, son cosas que no daban para hacerlo de forma virtual”, opinó Franklin Olmos.

Para poder participar en el Campeonato Argentino, Franklin también ya conocía el circuito, estuvo también participando en otra oportunidad en la ciudad de Chilesito, es decir las expectativas estaban fijadas.

La clásica del primero de mayo y el campeonato argentino determinarían el futuro de Franklin Olmos, “con haber estado el podio en el top 3 ya era súper importante para mí, iba a dar pie a las competencias internacionales”.

Con los proyectos del año caídos y un futuro incierto, a Franklin Olmos no le queda otra cosa más que seguir esperando como todos los demás. Las salidas en la bici por las adyacencias de Abra Pampa son solo como hábito porque no hay un objetivo, no hay una meta por perseguir.

“Me está costando entrenarme sin saber cuándo voy a competir, porque me levanto, por lo general uno se levanta pensando en una competencia de acá a dos o tres meses, esa era mi motivación diaria”.

Franklin Olmos en una competencia internacional

Finalmente Franklin Olmos mencionó que por la situación del coronavirus esta afectando su situación económica, más cuando no hay una ayuda por parte del estado para quienes practican un deporte individual como el ciclismo, si así en otros rubros como el caso del fútbol.