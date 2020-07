Fuertes vientos y muy frío en Abra Pampa

Fuertes vientos: Julio llegó con bajísimas temperaturas y castiga el frío en La Capital de la Puna, las mínimas por estos días alcanzan los -19°C. bajo cero, de acuerdo a precisiones de la estación meteorológica del INTA que posee en Miraflores, a 11 KM por ruta 11 de Abra Pampa.

Sumado a las bajas temperaturas típicas de junio-julio de cada año, llegó el viento en la jornada del martes 7 de julio con ráfagas que superaron los 55Km por hora tornando las calles llenas de polvo, hasta se produjo la caída de un poste de luz en el barrio Luján por la fuerza que emiten los cables al ser movidos por el viento.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad se emitieron alertas hacia la comunidad con el fin de evitar inconvenientes y resguardar la salud.

De acuerdo a los datos suministrados en internet, la mínima en Abra Pampa por estos días alcanzó los -10°C, en tanto el “punto de rocío” alcanza por lo general lo -20°C.

Desde el nosocomio local se supo que a la fecha fue muy poco la asistencia de pacientes con problemas respiratorios a comparación de otros años. No hay niños internados y las consultas son escasas. La situación se debería a que los niños están en casa, no hay clases y no salen de sus hogares, evitando así los resfríos.

Las temperaturas tan bajas a esta altura del año no son de sorprenderse ya que todos los años junio y julio son los meses más crudos de cada invierno registrándose estas temperaturas que asustan.

Muchos comparten las condiciones climáticas, que Abra Pampa es más fría, comparada con los lugares adyacentes, a ciencia cierta no se sabe, pero al tener coincidencias creemos que es así.

Las bajas temperaturas aún se calculan que son más para las zonas más altas que Abra Pampa, como Pirquitas, Coranzulí o Susques.

Fuertes vientos en Abra Pampa