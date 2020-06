36 son los casos positivos en Abra Pampa de acuerdo al informe del COE del domingo 28 de junio, a la situación se sumó en la jornada del lunes las condiciones del Hospital de Campaña, totalmente improvisado, lejos de ser digno, peor a{un cuando del el COE de Jujuy se anunció que estaba listo para su funcionamiento.

A primera hora del lunes se conocieron videos que muestran que el Comedor Municipal de Abra Pampa, lugar destinado para el funcionamiento del Hospital de Campaña se encuentra lejos de ser un lugar para la recuperación de casos positivos del coronavirus.

En las imágenes se ve claramente como de forma inexplicable se busca el aislamiento interno con plásticos tipo bolsas de color negro. También se puede observar que el personal destinado para tal lugar trabajaba de forma intensiva dando cuenta claramente que el lugar todavía no estaba preparado para recibir a 11 derivaciones como se anunció desde el COE.

Lo más preocupante no es por la finalización de su acondicionamiento, sino por la forma tan precaria que se lo está haciendo, una situación lejos de digno y con una desigualdad muy notable con otros hospitales de campaña de la provincia, en especial de San Salvador de Jujuy.

En horas de la mañana del lunes se desarrolló una conferencia de prensa del COE local en el cual se rectificaron las medidas que se desarrollan en Abra Pampa, respecto al Hospital de Campaña el director del Hospital local Juan Calderón mencionó que en la fecha comienza la actividad en el Hospital de Campaña, “ya tenemos personal de enfermería, de estadística, personal de limpieza y cocina… Estamos esperando que nos anuncien a qué horas van a llegar los pacientes de Jujuy”.

También se resaltó que las multas por el incumplimiento de las medidas de público conocimiento serán estrictas, como así también desde Control Comercial no se contemplara la situación de abusos de precios por parte de los comerciantes.

El propio intendente Ariel Machaca anunció la creación de un Equipo Interdisciplinario que lo compone la mayoría de las Aéreas del Municipio para la asistencia a familias carenciadas de la ciudad, como así también en apoyo a las familias que tienen vínculos con casos positivos de coronavirus. La asistencia también incluye a adultos mayores y la coordinación con comerciantes para la provisión necesaria de alimentos en la zona rural.

“Nos ocupamos día a día de esta situación”, dijo Ariel Machaca. Relacionado a la situación de conformación del árbol de contagios de coronavirus, dijo que solicitó al gobernador Gerardo Morales poder conocer la identidad de quienes dieron positivo para poder facilitar la tarea de identificación de contactos, siempre cuidando que no se divulgue el perfil particular por donde no corresponde.

El COE local enfatizó que después de las 13 horas nadie puede circular en la vía pública, “Que el vecino tome conciencia de la magnitud de la situación, que se quede en casa”. No se descarta que a la brevedad se declare la emergencia sanitaria en la jurisdicción.

Respecto al control vehicular que se realiza por la fuerza policial, la misma es de forma intensiva las 24 horas, tanto en acceso sur, como norte. “Nadie ingresa ni sale de la ciudad, salvo caso extremadamente excepcional”.

Video enviado por oyente del Hospital de Campaña