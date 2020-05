Josefina Huertas: 25 años como maestra jardinera

Josefina Huertas, es una de las docentes del nivel inicial con más años de servicio en la actualidad en Abra Pampa, le resta trabajar cuatro años más y se jubilará, en el camino de la enseñanza también aprendió de sus pequeños alumnos.

Antes de ser docente titular, Josefina Huertas, desarrolló su enseñanza por varias escuelas de El Aguilar, El Carmen, Pirquitas. Su trabajo como maestra jardinera lo inició mediante un reemplazo en Escuela 245 de Abra Pampa. Su mayor tiempo de permanencia fue en la escuela de Cochinoca con 7 años de servicio. “Son muy lindos recuerdos que tengo en mi carrera docente”.

Josefina Huertas nació en Abra Pampa, donde también cursó sus estudios primarios y secundarios, los estudios terciarios lo cursó en La Quiaca y El Carmen, en este último también se recibió como docente del nivel inicial.

Después de Cochinoca, había pedido traslado al JIN Nº 8 de Abra Pampa, donde también estuvo por el periodo de 7 años. Mas luego en el año 2014 ingresó como secretaria titular en JIN Nº 12 y mas luego en la dirección del mismo por cuatro años, actualmente volvió a ocupar el cargo de secretaria titular del mismo JIN.

“Siempre he anhelado ser maestra jardinera, amo con todo el alma mi vocación”, dice Josefina Huertas. “Nosotros damos el primer peldaño para que los niños trascurran a un nivel primerio con más aprendizajes. Como docente siempre he esperado que mis alumnos sepan socializarse, de trabajar con las emociones de los niños”.

“A los niños hay que tratarlos con mucha ternura y amor en el jardín, porque ellos van con muchos problemas a la escuela, entonces tenemos que saber afrontarlos, saberlos sostenerlos”.

Josefina dice, “dejé muchas huellas” al referirse a una situación cuando un actual profesional de la salud le mencionó que era su alumno en el Jardín de Infantes, “que orgullo mas grande”… “Pero ellos también dejaron huellas en mí”.

Por eso docentes “nunca suelten a sus alumnos de la mano, es algo maravilloso”.

También dejó en claro y a modo de mensaje que “nunca digan que no se puede, todo se puede”, “nunca digan a un niño que no sabe, porque ese NO quedará marcado para todo el viaje”.

A las maestras, “que sigan forjando cada día, que sean creativas para poder brindar lo mejor en cada sala”. Mas entrevistas.

Entrevista a Josefina Huertas