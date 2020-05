Malón de la Paz: La gran caminata de 1946. 74 años han pasado de la gran caminata de nuestros abuelos, que el 14 de mayo de 1.946 desafiaron recorrer 2.000 Km a pie, fue el ininio junto a la Batalla del Abra de la Cruz en Cochinoca y de Quera, la lucha por la propiedad de las tierras ante los grandes tarratenientes.

Por las circuntacias actuales, no se realizaron actos precenciales de recordación como en años anteriores, pero si fueron varios los referentes origanarios o afines a nuestra cultura de homenajear el “Malón de la Paz” por los medios radiales de la ciudad y redes sociales.

Malón de la Paz: La gran caminata de 1946. No se sabe con certeza como fueron los momentos previos de reunión, de encuentro o ideadores principales de la gran caminata, pero si esta claro que ubo valentía y perfil de futuro para que las generaciones venideras tengan su tierra junto a su propiedad avalada legalmente.

Una imagen del “Malón de la Paz” revela que previo a la partida el 15 de mayo de 1.946 ubo una importante convocatoría con alrededor de 300 personas en inmediaciones del exferrocarril, frente actual plaza 12 de octubre, donde seguramente de trató los últimos detalles, remarcándose el objetivo a cumplir.

Recordemos que la gran caminata comenzaba bautizada originalmente como “La Caravana de la Victoria”, mas luego en el trayecto fue bautizada y sobre todo por los medios de comunicación como “El Malón de la Paz”.

En la popularidad se conoce como se sucedieron los hechos al llegar y permanecer en Buenos Aires, pero el 27 de agosto, fuerzas de la Prefectura Naval Argentina forzaron a los maloneros a tomar un tren para su regreso. Al encontrar resistencia, la Policía Federal Argentina fue llamada, y hacia la medianoche, el Hotel de Inmigrantes fue atacado con gas lacrimógeno.

Malón de la Paz: La gran caminata de 1946. En la madrugada, tropas de asalto al mando del general Velazco ocupan el Hotel, irrumpen en los dormitorios y comienzan a sacarlos a la rastra, golpeados y empujados escaleras abajo.​ El teniente Bertonasco trató de no acatar la orden de abandonar el hotel, pero no lo logró. Una vez en el tren, los marchantes rompieron vidrios y algunos de sus líderes pudieron bajarse. El diputado kolla por Jujuy, Dionisio Viviano, fue con ellos y con Bertonasco para interceder por los marchantes, pero no fueron escuchados.

El tren pasó por Rosario y por Córdoba en ruta al NOA, con las estaciones rodeadas de policía para impedir que los forzosos pasajeros se bajaran. El 3 de septiembre el tren llegó a San Salvador de Jujuy, allí fueron esperados por los capataces, los capangas, chasqueando sus látigos y les dicen: “Indios de mierda ahora van a ver los que les espera. Ahora vamos a ver si les quedan ganas de ir a protestar a Buenos Aires”. O al menos son datos que se encuentran vigentes en la historia sobre el final del “Malón de la Paz”.

El homenaje actual

Leo Vilca

Leo Vilca, joven abrapampeño aferrado a la cultura y costumbres de la zona hizo notar la importancia del “Malón de la Paz”, visitando los medios locales, compartiendo fotografías del Malón, ponchos de maloneros, una fotografía recuadrada de la Virgen de Luján que atestiguó los forcejeos cuando había llegado el desalojo en el Hotel de Inmigrantes, una cámara de fotos que plasmó escenas de aquel momento y un escrito de tipo mini libro de a puño y letra que entre otras anotaciones devela el paso por las localidades de la Puna, es decir la parte inicial del Malón de la Paz, pero también refleja singulares coplas que seguramente fueron inspiradas en algún descanso.

Leo Vilca comparte y anhela que el “Malón de la Paz” se proyecte en la memoria de las generaciones por venir, en otras palabras, “que nuca sea olvidado”.

Increíble

Cámara fotográfica del Malón de la Paz

Un tesoro escrito del Malón

Entrevista a Leo Vilca

Plegaria Infinita De la Puna Cochinoca Rinconada y Yavi mas De los Valles los salteños Iruyeños y el Orán. 107 y cuatro hombres Con sombreros en las manos Van rezando senda abajo “Dios tatito todo poderoso”. San Santiago, San Antonio Santa Bárbara, San Marcos “Mamasita La Asunción”, Danos tu bendición. Musitando las plegarias Corajudo por demás Que los Kollas, los Ballistos “Por su tierra ande morir”.

Es una poesía dedicada al “Malón de la Paz” por el escritor Daniel Benito Aparicio. Este joven escritor de la Puna en el año 2019 presentó su libro “Desde los Maloneros- Grito Kolla” con alrededor de 125 poesías, de las cuales 25 son dedicadas a la gran gesta de nuestros abuelos, “El Malón de la Paz”.

Plegaria Infinita de Daniel Aparicio