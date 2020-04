Paritarias: el gobierno blanqueó su situación y dijo que no habrá recomposición salarial. Tras casi ocho meses de espera, este sábado se concretó la reunión paritaria entre los gremios estatales y autoridades del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. En medio de la crisis sanitaria y económica se informó que la provincia no podrá recomponer salarios y el pedido generalizado de los dirigentes fue que no haya recortes en los sueldos y que se garantice la fuente laboral de toda la planta estatal.

a última reunión paritaria entre los gremios estatales y autoridades provinciales había tenido lugar el 28 de agosto del año pasado. Tras casi ocho meses de espera, con cambio de Ministro de Trabajo de por medio y un giro en el orden mundial a raíz del coronavirus, este sábado se retomaron las negociaciones.

En la sede de Infinito por Descubrir se dieron cita los dirigentes de ATSA, APUAP, UPCN, ATE, APOC y SOEMFA, quienes bajo la modalidad de audiencia -por prevención- mantuvieron reuniones con el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir y el Ministro de Trabajo, Normando Álvarez García.

El planteo inicial de los gremios apuntaba a buscar la recomposición salarial de los trabajadores, aunque en el contexto de crisis que atraviesa la provincia por la pandemia, el gobierno decidió blanquear la situación de antemano y darles a conocer que la provincia se encuentra imposibilitada de responder a estas demandas. En el caso de UPCN habían solicitado el aumento del 22% del año pasado más los 4000 pesos del bono a cuenta de paritarias. Mientras que en el caso de APOC se había solicitado una recomposición para sueldos que llevan un atraso del 60%.

En diálogo con JujuyalMomento, el Ministro Álvarez García, manifestó, “Nosotros les dijimos no vamos a mentir, tenemos que pensar que hay miles de trabajadores privados que están quedando en la calle, los únicos que tienen garantizado el sueldo este mes, el otro y todo el año son los estatales”.

Pese a que el gobernador había manifestado en la Apertura de Sesiones que no sabía si le iba a alcanzar para pagar los haberes de abril el mes próximo, Álvarez García, manifestó que están haciendo hasta lo “imposible”.

Apeló a la comprensión y explicó que “la coparticipación ha bajado muchísimo igualmente que la recaudación provincial”.

Asimismo informó que junto a todos los gobernadores provinciales le pidieron al gobierno nacional fondos para garantizar el piso salarial de todos los empleados públicos.

“Todas las provincias están reclamando eso. Ojalá se logre garantizar el piso salarial, es fundamental, vamos a hacer lo imposible para garantizar los sueldos estos meses que se vienen que van a ser duros porque la economía está parada totalmente”.

Álvarez García detalló que mensualmente Jujuy necesita 3.700 millones de pesos para pagar a los estatales.

Frente a este contexto los dirigentes de los diferentes gremios solicitaron a los ministros que se comprometan a no recortar los sueldos bajo ninguna circunstancia, mencionando el caso de los docentes que tuvieron una merma en los haberes de marzo. Así también instaron a las autoridades a garantizar las fuentes laborales, ya que se conoció que en los municipios de Perico y Caimancito se están desvinculando a trabajadores.

Luis Cabana, secretario general de UPCN, señaló al respecto, “vamos a trabajar especialmente en garantizar la fuente laboral de todos los trabajadores del estado provincial y municipios. Están habiendo despidos, estamos tomando conocimiento que en Caimancito hubo 8 bajas y en Perico hubo 2”.

Por su parte, la secretaria general de APOC, Susana Ustarez, manifestó, “Reconocemos que la situación es de excepción sin embargo creemos necesario plantear dos cosas, la continuidad laboral de todos los trabajadores y la no reducción del salario por ningún concepto”.

Ustarez señaló que si se está especulando con reducir los salarios de quienes no están asistiendo a sus puestos por la cuarentena, los gremios no lo van a aceptar ya que está contemplado en un decreto nacional al cual adhirió la provincia.

“Nosotros venimos sufriendo un deterioro salarial de cuatro años. Venimos con sueldos deprimidos del 60%”, expresó.

Cabe señalar que debido a la modalidad adoptada para llevar a cabo las reuniones, el resto de los gremios estatales se reunirán durante el próximo lunes y martes.

Fuente: Jujuy al Momento