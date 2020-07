Pedro Guzmán agradeció a los médicos y donó plasma

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

Un nuevo abrapampeño recuperado de coronavirus agradeció a los médicos jujeños que velaron por su bienestar, se trata de otro policía jujeño que tras su alta definitiva confeccionó un cartel de agradecimiento y además donó plasma.

Se trata del cavo primero Pedro Guzmán, quien se desempeñaba en la seccional policial de Abra pampa y fue uno de los primeros derivados al San Roque de Jujuy como contacto estrecho del primer caso positivo de la ciudad.

“Quería agradecer al hospital San Roque, ese cartel lo fui a pegar en la puerta del hospital para darle ánimo a los médicos que nos salvaron la vida, porque fueron nuestros súper héroes”, expresó Pedro Guzmán, siempre pensando no solo en su bienestar personal, sino en los demás que ya comenzaron a ganarle al coronavirus.

El martes 21 de julio, a las 21 horas le dieron el alta definitiva a Guzmán, un momento muy grato para su persona y la de su familia. “Estuve 20 días en el Hospital San Roque y de allí 14 días más en mi domicilio y ayer el alta definitiva”. Pedro Guzmán entonces se recuperó de forma total en poco más de un mes.

Ni bien salió con el alta definitiva, Guzmán también decidió donar su plasma para ayudar a que otros también venzan al covid-19. “Se sorprendieron la cantidad de plasma que me sacaron, sos el primero que donó tanto plasma eso es para 5 personas aproximadamente me dijeron”, contó Guzmán expresando su gratitud, porque no hay mejor que ayudar al prójimo.

“Quiero expresar mi más absoluta gratitud a todo el hospital San Roque. Quiero que sepan que cada uno ayudó a mi recuperación. Gracias por su labor y dedicación a los médicos, enfermería, limpieza, laboratorio, cocina, limpieza. Sin ustedes no hubiera sido posible mantenerme en buenas condiciones”. “Nos cuidan, nos contienen, sufren y sufren por todos nosotros”. Escribió en su pancarta que incluyó dibujos ilustrativos.

“Sé todo el riesgo que asumen atendiéndonos siendo covid positivo, sentí todo lo que hacen. Son nuestros ángeles de la guarda, son nuestros súper héroes”, agradeció Pedro Guzmán también en nombre de la seccional policial de Abra Pampa.

