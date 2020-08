Proyectan una “catástrofe en Bolivia” por el alcance del coronavirus

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 16 segundos

Catástrofe en Bolivia: Un especialista en terapia crítica estima que el 85% de la población va a padecer coronavirus en un sistema colapsado, además se promocionan transportes ilegales para viajes internos hacia Argentina, principalmente Jujuy.

La pandemia de coronavirus se cierne como una tormenta perfecta sobre Bolivia, donde uno de sus principales especialistas médicos prevé “una catástrofe” con un millón de personas afectadas en las próximas semanas por la Covid-19, que llegará al 85% de la población, en un sistema de salud que ya está colapsado.

Asimismo, se detectaron redes que venden por internet certificados de buena salud y se promocionan transportes ilegales para viajes internos y hacia Argentina, publica la prensa.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, estimó que en las próximas semanas alrededor de un millón de personas van a estar contaminadas con la Covid-19, en particular adultos mayores.

La proyección implica un crecimiento exponencial de los contagios, que actualmente se acercan a los 79.000 casos positivos con algo más de 3.000 decesos, según cifras de la universidad estadounidense Johns Hopkins, con los que ya se observa un colapso en hospitales, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), insumos y personal médico y no médico.

“Esto va a ser una catástrofe en Bolivia, yo te lo puedo firmar, ya la estamos viviendo. Fui dos veces al Beni, estaba en Trinidad y en Guayaramerin. He visto como la gente se muere, no tiene acceso al oxígeno, todo lleno”, afirmó Ávila, entrevistado por el diario paceño Los Tiempos.

“Regresé aquí alarmado, va a ser lo mismo en las demás regiones. Beni, que no tiene ni medio millón de habitantes, ya estaba colapsada; Santa Cruz, 3,3 millones de habitantes, ya está colapsada; La Paz, con 2,9 millones, 3 millones digamos, estamos padeciendo fatal, ni espacio para un médico, no pueden encontrar una cama en terapia. Está horrible el panorama”, agregó.

El especialista especificó que, tarde o temprano, el contagio llegará a todos y que el 85 por ciento presentará síntomas, es decir, desarrollarán fiebre, tos y algunos dolores y molestias, pero superarán la enfermedad.

“El 85 por ciento va a superar. Cuando hablo del 85 por ciento, si lo traspolamos a 11,5 millones (de bolivianos), estamos hablando más o menos de unos 10 millones de bolivianos que van a superar, pero un millón o más está en peligro que son: viejitos, los pacientes enfermos. Ellos, el ciclo de su enfermedad sigue adelante”, explicó.

En este contexto, la permeabilidad de los sistemas de control sobre la actividad económica agrega un elemento relevante para que se cumpla la proyección de Ávila. De acuerdo a una investigación que publicó el diario paceño Página Siete, se detectó la oferta por internet de pruebas de Covid-19 y certificados médicos de buena salud, sin revisión presencial, que son necesarios para viajar, por un valor de hasta 3.600 pesos bolivianos (unos 520 dólares estadounidenses).

Las agencias de viajes advirtieron que los requisitos para el traslado de pasajeros dentro y fuera del país dan pie a irregularidades, como un caso identificado en Tarija, donde se promociona transporte terrestre legal e ilegal hacia Argentina.

“Hay que ser francos, con la petición de requisitos -como el certificado de buena salud en el caso de Santa Cruz o las pruebas- siempre se abre la posibilidad de falsificación, de lucro o de caer en una serie de irregularidades. Incluso, muchas veces son las agencias las que contactan a los clientes con quienes cometen las faltas”, indicó a Página Siete el presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), Marco Mercado.

Quienes venden estos papeles prometen evitar “lo burocrático”. Por lo tanto no se hace ninguna revisión física. El costo va de 70 a 200 bolivianos.

A nivel nacional los vuelos especiales fueron autorizados para el eje troncal (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra) y esporádicamente se abren para los otros departamentos. Los requisitos están sujetos a las determinaciones de cada Gobierno departamental.

Si bien todos exigen una declaración jurada y el compromiso de realizar una cuarentena, desde la semana pasada, para todo viaje desde y hacia Santa Cruz, es necesario presentar el certificado de buena salud. Este documento puede ser descargado de la página web del Ministerio de Salud y debe ser llenado y firmado por un médico colegiado.

Así como hay demanda para esos certificados, también la hay para las pruebas de Covid-19 para viajar al exterior. Las autorizaciones especiales rigen para los destinos de Miami, San Pablo y Madrid. En el caso de quienes salen de Bolivia, rigen los protocolos del país de destino. Por ejemplo, para el ingreso a Brasil es necesario el carnet de residencia además de una prueba negativa de Covid-19. En cambio para entrar a Argentina, la única forma es cumplir 14 días de cuarentena.

Dan por terminado el año escolar debido a la crisis

El Gobierno de Bolivia anunció ayer el final del año escolar, previsto inicialmente para diciembre, debido a la pandemia de coronavirus que, según todos los pronósticos, llegará a su pico dentro de dos o tres meses. “Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar y se aplica desde este lunes 3 de agosto, y todos pasan al siguiente grado y los maestros del área pública seguirán cobrando sus salarios”, informó por radio y televisión estatal el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, reportó la agencia de noticias Europa Press.

A partir de esa decisión se clausuran también las clases a distancia. “Hay clases virtuales, no es obligación, se clausura el año escolar porque la gran mayoría en el área rural no cuenta con internet, (entonces) no hay condiciones”, aclaró el ministro. El anuncio, hecho desde la ciudad oriental de Santa Cruz, donde la presidenta interina, Jeanine Áñez, y varios de sus ministros trabajan desde el jueves pasado, ocurrió un día antes de que se inicie la considerada fase dura de protestas contra el aplazamiento de las elecciones generales hasta el 18 de octubre. Mas noticias.