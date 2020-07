Abra Pampa despidió al Sargento Cruz

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 48 segundos

Pasada las 13 Hrs. Arribó el cuerpo del sargento Cruz desde San Salvador de Jujuy, en su ciudad natal lo recibían una importante cantidad de gente que se apostó con pañuelos blancos a la vera del trayecto de Avenida Juan Domingo Perón. Fue “El último adiós”.

La Bandera Nacional estaba izada a media asta en Plaza Eugenio Tello, pues el pueblo estaba de duelo porque el coronavirus ganó la partida con otro hijo de la tierra, su gente no lo puede creer, pero ya no hay nada que hacer, solo resignarse y trasmitir mensajes de aliento a los familiares directos que son los más afectados.

Recordemos que el Ejecutivo Municipal de forma acertada decretó dos días de duelo en la jurisdicción.

El cortejo fúnebre fue despedido con honores desde la capital provincial por su camarada y recibido de igual manera en Abra Pampa. El cortejo ingresó por Avenida Principal, recorrió hasta la altura de la Plaza Central y de allí regresó ya con destino al cementerio.

Una vez presentes en el cementerio, sus restos se ubicaron frente la puerta de acceso, allí se desarrolló en primer lugar el rezo y bendiciones al cargo de párroco Vidal, acompañado por los familiares directos que a la izquierda del mismo se encontraban envueltos en llanto de tristeza.

Vale la fortaleza de varios de ellos que se expresaron ante el público presente. “Quiero agradecer a toda la gente de Abra Pampa”, dijo en primer lugar una de sus hermanas, al igual que su madre. Calificó a su hermano como muy solidario y comprometido con su comunidad.

“Venía contento cada vez que hacía una cosa buena y era como el papá de la familia. Ahora se fue, nos ha dejado un vacío muy grande. No se ha ido porque él quería, sino por todo esto que está sucediendo en el mundo… No lo puedo echar la culpa a Dios, no le puedo echar la culpa a los médicos ni a su trabajo, simplemente ha sido así, la pandemia se ha cobrado con la vida de mi hermano”. “Simplemente le pido que recen por mi hermano y siempre le tengan presente”.

“Gracias a los médicos que hicieron todo lo posible para salvarlo a mi papá”, dijo también la hija del sargento Cruz, al referirse valientemente de ante los presentes. “Gracias a los policías y a la gente que vinieron a acompañar a mi papá”. Agregó entre llanto.

Finalizada otras alocuciones no menores de otros familiares más, finalmente el cuerpo del sargento Cruz fue ingresado al interior del cementerio para su respectiva inhumación. Los presentes en el momento comenzaron con la desconcentración.

“Es una situación lamentable, particularmente me ha tocado de cerca esta situación, Cruz ha sido un compañero, hemos trabajado en robos y hurtos con bastantes logros en Abra Pampa”, dijo el comisario René Rodríguez. “Es muy triste para la familia policial, para los amigos y familiares… esta partida nos genera mucha nostalgia, son situaciones que nos toca afrontar como personal de seguridad”. Así despidió Abra Pampa a otra lamentable víctima de coronavirus en la ciudad, a la espera que pueda ser el último caso.

